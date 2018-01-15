Церква відроджує українські традиції

Старші трускавчани добре пам`ятають, як давно у Трускавці гучно відзначали Василя та Маланки (старий Новий Рік). Відродити давні традиції предків, показати, що церква – це не лише зажура і задума, але і радість християнського життя, вирішили в Релігійно-просвітницькому центрі імені отця Івана Валюха. Директор Центру Роксоляна Мартинюк спільно з Всеукраїнською лігою українських жінок (ВЛУЖ), яку у Трускавці очолює Катерина Ківацька, та з членкинями ліги і хористами з церкви св. Миколая організували напередодні старого Нового Року веселу і пізнавальну програму.

Святково накриті столи, які аж вгинаються від страв. Кишка (кров`янка) по домашньому, бутерброди різних видів (з ковбасою, шинкою, рибою), салати, риба, квашені огірки, млинці із сиром, яблучний штрудель, пампухи, фруктові нарізки – це ще не повний перелік того, що трускавецькі ґаздині приготували на гостину-зустріч старого Нового Року. Ведучі вечора Роксоляна Мартинюк (Релігійно-просвітницький центр ім. о. І. Валюха) та Леся Таратайців (Всеукраїнська ліга українських жінок) зробили все, щоб ті чотири години, які тривало дійство, були насиченими і глибоким духовним змістом, і веселощами, і пізнаванням цікавих відомостей, і збереженням українських традицій.

До трапези приступили після благословення духовного наставника Релігійно-просвітницького центру, отця-декана трускавецького, настоятеля церкви св. Миколая митрофорного протоієрея Петра Івасівки. Ведучі пригадали, що виповнюється 100 років, відколи виникло таке свято як старий Новий Рік. Пов’язане воно із різницями в юліанському та григоріанському календарях, що віддавна викликає дискусію в українському середовищі, у тому числі церковному. 31 грудня східна Церква вшановує мученицю св. Меланію Римлянку, а 1 січня – св. Василія Великого, хрещеного батька східного монашества, творця величної Святої Літургії св. Василія Великого, яку в церкві правлять десять разів на рік. Зміна календаря стала причиною того, що тепер спомини святих Меланії і Василя відзначають не 31 грудня та 1 січня, а 13-14 січня. І хоча українці гучно святкують Новий Рік і за григоріанським календарем (1 січня), та не забувають про свято і 14 січня.

Звісно, головними постатями на цій духовно-пізнавальній забаві були Василь та Маланка, в котру перевтілилися трускавчани Михайло Кравчишак і Ганна Піхоцька (з дому Нечипір). Щиро і щедро посівав на добро Юрій Ківацький, циркові номери показала юна Анастасія Павлічко (онучка Катерини Ківацької, донька учасника АТО), музичний супровід забезпечив Володимир Гойда, гуморески розказував і віншував Ілля Колотелюк.

Втім, віншували, можна сказати, всі присутні, адже тих традиційних різдвяних побажань є так багато – і дитячих, і церковних, і гумористичних, і патріотичних. В конкурсі віншувальників перемогу здобули членкиня Ліги українських жінок, член президії МГО «Рада Старійшин» Марія Дуб і Володимир Ключак. Марія Дуб стала символічним переможцем і в пізнавальному конкурсі на тему новорічних звичаїв у різних країнах світу, в якому вона «змагалася» з хористкою пані Дарою. А забава з кульками (всередині кожної кульки був папір із завданням, яке слід виконати, чи запитанням, на яке слід відповісти) ще більше згуртувала християнську трускавецьку родину, котра згуртувалася за столом в ніч на старий Новий Рік.

Ніщо так не об`єднує людей як спільна коляда, тож колядки лунали майже безперестанно – і давні, і сучасні, і всеукраїнські, і локальні. У своєму слові отець-декан Петро Івасівка відзначив важливість цих пісень на прославу Христа в радісному святкуванні Різдва, та висловив задоволення, що Релігійно-просвітницький центр гуртує громаду, відроджує традиції, проводить чимало різноманітних заходів. «Постараємося наступного року це свято зробити масовішим», – додав священик.

Під час святкування старого Нового Року трускавчани не оминули і таких серйозних тем як російська пропаганда, виховання молоді, історія України в останні 100 років, забуті звичаї. В перервах між колядуванням, віншуваннями і виступами згідно підготовленої програми гості свята спілкувалися на найрізноманітнішу тематику. Адже спілкування зі спорідненими душами, спільний спів, спільна молитва, спільна коляда не замінить ніщо в світі – ні Фейсбук, ні Інтернет, ні телебачення. Тож не дивно, що в кінці гостини, коли старий Новий Рік однією ногою вже ступив на трускавецьку землю, всі в один голос дякували організаторам святкового дійства – Катерині Ківацькій, Роксоляні Мартинюк, Лесі Таратайців, хористам, членам ВЛУЖ та всім іншим. Величне «Многая літа» лунало щиро, зворушливо і з непідробним натхненням…

Володимир Ключак

Також читайте