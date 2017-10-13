Цікава інформація про особисті електронні кабінети на Урядових порталах від партнерів: працівників центру зайнятості, пенсійного фонду України, бюро правової допомоги

Нещодавно у приміщені Трускавецького міського центру зайнятості у рамках проекту «Під одним дахом» відбулася інформаційна сесія на тему: «Створення особистих електронних кабінетів на Урядових порталах». Лекторами були: представники центру зайнятості, Дрогобицького об’єднаного управління пенсійного фонду України Львівської області та фахівець відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання БВПД Мар’яна Шуляк. Слухачі заходу: безробітні з числа учасників АТО та громадян з особливими потребами.

Мар’яна Шуляк ознайомила учасників семінару з системою безоплатної правової допомоги в Україні, завданнями та функціями відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також з категоріями громадян, які за законом мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Також вона розповіла присутнім про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», що реалізується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги та територіальними органами юстиції за підтримки міжнародних донорів та партнерів. Окрім того фахівець бюро правової допомоги висвітлила питання щодо створення особистих електронних кабінетів на Урядових порталах.

Цікавою була інформація, яка теж прозвучала на заході від начальника відділу з питань призначення та перерахунку пенсій в місті Трускавці та місті Стебнику Дрогобицького об’єднаного управління пенсійного фонду України Львівської області Наталії Шуляк: дізнатися всі дані про свій страховий стаж можна на сайті Пенсійного фонду. Але щоб створити особистий електронний кабінет, потрібен або особистий електронний підпис, або письмова заява до Пенсійного фонду. У разі, якщо особа звертається до Пенсійного фонду, тоді необхідно із собою обов’язково мати паспорт та оригінал ідентифікаційного коду. Картка про обов’язкове соціальне страхування вже не потрібна, бо її не використовують, адже є електронний ресурс. Після реєстрації письмової заяви видають спеціальний код для створення персонального кабінету на сайті. У персональному кабінеті можна бачити всю інформацію, зокрема, і про страхові внески від 2000 року та дивитися свій стаж.

Ми ж нагадуємо, що на Дрогобиччині діють відділи Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги – бюро правової допомоги. Фахівці приймають за адресою:

- м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70;

- м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64;

- м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62.

Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а.

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