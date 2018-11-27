Цікаве про пільги для багатодітних сімей

У нас в гостях знову Марія Николаїшин – директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні, на прохання наших читачів, ми поговоримо про пільги для багатодітних сімей.

- Пані Маріє, скажіть будь ласка, які пільги надаються багатодітним сім’ям?

- Задля створення належних умов для виховання дітей у сім’ях держава надає певні види пільг як багатодітним сім’ям так і дітям з багатодітних сімей. Тому я спочатку розповім про пільги, які передбачені для багатодітних сімей. Стаття 13 Закону України «Про охорону дитинства» передбачає такі види пільг для них:

- 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

- 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством. Зазначу, що площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю;

- 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;

- позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

Причому, пільги щодо оплати за комунальні послуги та вартості палива надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Звертаю увагу, що такими пільгами також можуть користуватися й дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї за умови, що в них не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ї (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

- А які пільги для дітей із багатодітних сімей?

- Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:

- безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

- щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров’я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

- першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

- безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;

- безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку.

Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Зразок посвідчення, порядок виготовлення і видачі посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України.

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Звернутися за допомогою з цього питання Ви можете до бюро правової допомоги – відділу цього центру. Фахівці бюро приймають за адресами: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00. Ця стаття публікується у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО», який реалізовується в Україні з вересня минулого року.

Марія Бойко

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