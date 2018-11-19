Цікаві правопросвітницькі заходи для мешканців села Верхні Гаї від бюро правової допомоги

Комплексні правопросвітницькі та консультативні заходи нещодавно відбулися у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО» для мешканців села Верхні Гаї Дрогобицького району. Учні та вчителі місцевої школи стали учасниками різних правопросвітницьких заходів. Так, школярі під час міні –тренінгу отримали інформацію про види, причини, наслідки насильства, діяльність держави у сфері запобігання та протидії домашньому та іншим видам насильства. Працівник бюро також ознайомила юних слухачів із цивільною, адміністративною та кримінальною відповідальністю неповнолітніх за різні прояви девіантної поведінки. Варто зазначити, що діти брали активну участь у практичних завданнях: розглядали і моделювали ситуативні задачі, висловлювали свою думку щодо різних проблем, які виникають чи можуть виникати у людей різної вікової категорії. Не менш цікавою була бесіда із вчителями. Вони, зокрема, дізналися про соціальні гарантії працівників освіти під час виходу на пенсію. У приміщенні сільської ради фахівець бюро правової допомоги провела виїзний прийом громадян, під час якого надавала консультації мешканцям села щодо різноманітної категорії питань. Цікавились жителі села питаннями щодо останніх змін у сфері призначення субсидій, чергового перерахунку пенсії, стягнення аліментів, процедури успадкування майна.

Звертаємо увагу читачів, що у разі необхідності Ви можете звернутися за правовою допомогою до бюро правової допомоги – відділу Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Фахівці бюро приймають за адресами: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

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