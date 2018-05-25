Цьогоріч для журналістів і представників туристичних компаній організували 5 промотурів Львівщиною

By  | 29.05.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, з початку року управління туризму та курортів Львівської ОДА у партнерстві із місцевим бізнесом організувало 5 промотурів для представників засобів масової інформації та туристичних компаній з України, Китаю, Грузії, Іспанії, Естонії.

“Такі заходи проводимо з метою популяризації Львівщини як туристичної дестинації, формування іміджу області як території комфортної та безпечної для подорожей з багатою історико-культурною й природньою спадщиною, розширення географії подорожей туристів, які приїжджають до Львова та збільшення туристичних потоків”, – зазначила начальник управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталія Табака.

За її словами, під час промоційних турів учасники мають змогу персонально ознайомитись із туристичними послугами та сервісами, а також встановити партнерські стосунки із компаніями Львівщини задля подальшої співпраці та створення спільних туристичних пропозицій на відповідні ринки.

“Найбільш активними в прийомі учасників промотурів є Трускавецька, Моршинська та Дрогобицька міські ради, Славська об’єднана територіальна громада, Східницька селищна рада, Сколівська, Дрогобицька та Яворівська райдержадміністрації”, – підкреслила Наталія Табака.

Зазначимо, зараз тривають промотури для іспанських та естонських туристичних компаній. Загалом Львівщину у 2018 році відвідали 11 журналістів і 27 менеджерів та керівників туристичних компаній. Цьогоріч також заплановані делегації з Австрії, Китаю, Польщі, Азербайджану, Канади, Німеччини, Хорватії та Норвегії

До слова, у 2017 році Львівщина прийняла 10 делегацій з України, Ізраїлю, Китаю, Польщі, Сербії, Об’єднаних Арабських Еміратів.

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