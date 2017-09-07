Цирк «Кобзов»: радість для дітей та дорослих

8 вересня у Трускавці пройшла перша циркова вистава від всесвітньовідомого цирку «Кобзов». Найбільший цирк України завітав до нашого курортного містечка після гастролей у Дрогобичі, перебуває він у нас всього три дні, 8-10 вересня.

Кількагодинне дійство, яке дарують артисти «Кобзова» глядачам – це щось неперевершене! Недарма в анонсах було написано: «Цирк «Кобзов» готовий дивувати, радувати і руйнувати стереотипи!». Отже, було диво, була радість, а ряд стереотипів назавжди вивітрилися з голови. Це, зокрема, стереотип немічності людини та стереотип, що цирк може бути без тварин.

Трускавчани та гості курорту, які прийшли на циркову виставу, на власні очі могли побачити, що навіть людина з обмеженими можливостями (без ніг) може стати прикладом мужності, витривалості та радості. А щодо тварин, то настільки вони були доглянуті, в хорошій формі, що аж вилискували, настільки відчувалася довіра, а може й любов між ними та дресирувальником, що в захопленні були як діти, так і дорослі.

Важко уявити собі цирк без тварин. Звичайно ж, акробатичні номери, виступи клоунів, гімнастів чи жонглерів, видовища зі спецефектами – це добре. Як і фокуси за участю дівчат у чудовій фізичній формі та ще в напівоголеному вигляді. Але як лише на арені цирку появлялися тварини (нехай і собачки з номера фокусника), зал відразу оживав. Втім, оживав – це ще м’яко сказано, адже настрій під куполом «Кобзова» був жвавим від самого початку і аж до завершення, коли біля 21.30 охочі ставали до пам’ятної фотографії з улюбленими артистами.

Навіть якби цирк «Кобзов» показав тільки номери з жирафою та кенгуру, то вже тільки це вартувало б того, аби піти на виставу. Але ж були ще й зубри, верблюди та інші тварини, яких не перераховуємо, щоб утримати інтригу.

Коли в статті-анонсі на «Трускавецькому віснику» вказувалося: «Не пропустіть шоу, яке змінить ваш світогляд і дозволить добре провести час із родиною», то якось не задумувалося над тим, що кожне слово – це правда. Дійсно, час, проведений з родиною на цирковій виставі з «Кобзовом» – це час, який єднає родину і запам’ятовується на тривалий час, заряджає енергією, оптимізмом, змінює світогляд. Так що якщо в анонсах від цирку «Кобзов» читаєте на перший погляд щось неймовірне, то знайте – це неймовірне стане реальністю!

Ті, хто не побував на виставі 8 вересня у Трускавця, ще має шанс зробити це протягом цього вікенду – нині або завтра. На вас чекає небесний балет (виступи повітряних гімнастів), багато дресированих тварин, в тому числі жирафа Джордано, направду веселі клоуни, які не лише проводять хімічні досліди, а ще й посипають обраних чарівним порошком, змушують зал не жаліти аплодисментів та сміятися до нестями. А ще – акробати та гімнасти, урок людяності, ілюзійний атракціон, розіграш квитків у кімнату сміху та в двір циркових тварин.

Акомпанемент цирковій виставі складають сучасний світловий і звуковий супровід, спецефекти, а також ексклюзивні костюми від відомих дизайнерів, роботи яких були представлені в таких популярних проектах як «Україна має талант» та «Х-фактор».

Йдучи на виставу цирку «Кобзов», варто знати, що в цирку працює 127 іноземних артистів і понад 700 вітчизняних, що це найбільший цирк України, що ведучий цирку називається «шпрехшталмейстер», що йти одному на виставу все ж небажано – варто брати з собою всю родину та друзів, щоб потім мати з ким ділитися несамовитими враженнями. Особливо від тварин, які є справжньою родзинкою вистави. Все це варто побачити на власні очі!

Цирк «Кобзов» у Трускавці знаходиться біля Стебницького кільця. На виставі вже побувало 60 дітей пільгових категорій із Трускавця (діти учасників АТО, діти-сироти та без батьківського піклування, діти-інваліди тощо). Завітайте до цирку «Кобзов» і Ви! Влаштуйте для себе та своєї сім`ї незабутні вихідні!

Придбати квитки і отримати детальнішу інформацію про шоу можна в касах цирку. Захід зі сторони вул. Мазепи (навпроти зупинки на Дрогобич).

Володимир Ключак

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