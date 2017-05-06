Турецькі Авіалінії запровадили безкоштовний україномовний кол-центр

By  | 12.05.2017 | Filed under: Новини

Авіакомпанія Turkish Airlines розпочала надання безкоштовних послуг call-центру українською мовою. Про це інформує прес-служба компанії.

Turkish Airlines виконує рейси в Україні до Херсона, Києва, Львова, Одеси, Запоріжжя та Харкова. Значна частина відпочивальників з ряду азіатських країн подорожує до Трускавця через Стамбул-Львів літаками компанії Turkish Airlines.

Сall-центр обслуговує відвідувачів 24 години на добу, 7 днів на тиждень за безкоштовним номером 0 800 501 207. Інформаційні послуги call-центру разом з українською мовою надаються також турецькою, російською та англійською мовами.

Більш детальну інформацією про Turkish Airlines і розклад рейсів можна отримати з веб-сайту www.turkishairlines.com, call-центру за номером 0800 501 207 або офісів продаж.

Трускавецький вісник

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