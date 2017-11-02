Турнікети в бюветі – не примха, а вимога часу

Мудрі люди завжди казали: “Краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти”. Ситуація, що склалася нині у місті дещо нагадує цю загальновідому сентенцію, адже реакція окремих відомих осіб та так званих активістів на логічні, здавалося б передбачувані речі, виходить за межі здорового глузду. Якщо точніше, то йдеться про давно обговорювану та обумовлену у спільному між міською радою та товариством “Трускавецькурорт” договорі подію – введення оплати за послуги подачі води у центральному міському бюветі. Здавалося б, усе логічно: введення оплати за мінеральну воду у бюветі – фінансово обґрунтована необхідність, про яку вже не першій рік говорять на теренах міста. Адже усім добре зрозуміло, що утримувати родовища, колектив ГГРЕС, бювет та інші об’єкти стає дедалі важче Відомо також, що сотні гостей із близько 80-ти пансіонатів та готелів міста щодня отримують цю послугу безкоштовно, а декілька десятків оздоровниць офіційно платити за послуги відмовляються. Несвоєчасно оплачуть заборгованість і 32 найпотужніші та далеко не бідні оздоровниці міста. До того ж розмір капіталовкладень, здійснених за останні півтора року в інфраструктуру бювету, свідчить про серйозні інвестиційні наміри ПрАТ “Трускавецькурорт”. Однак усе виявилося надто складно… І перш за все складно виявилося вести дискусію з людьми, які не зацікавлені її вести в принципі. Це стало зрозумілим під час презентації проекту щодо введення в експлуатацію обладнання на центральному бюветі, котрий відбувся в ПК ім. Т. Шевченка 18 жовтня.

Важливі деталі впровадження платної системи відпуску води

1 грудня ПрАТ «Трускавецькурорт» планує ввести плату за відвідування бювету. Тобто невдовзі на бюветі мають запрацювати турнікети та каси продажу абонементів. Вартість одного відвідування бювету становитиме 3,5 грн з ПДВ. Задля подальшої співпраці на зустріч було запрошено керівників оздоровниць та пансіонатів міста, з якими керівники товариства мали на меті обсудити важливі деталі та знайти шляхи виходу зі спірних чи проблемних моментів впровадження автоматизованого режиму. І так, як на даний час в існуючих договорах одиницею виміру послуги є ліжкодень, то з 1 грудня одиницею виміру буде відвідування бювету. Ця послуга передбачає відпуск питних мінеральних вод за допомогою спеціалізованого обладнання (турнікету), спеціального програмного забезпечення та абонементів або карток доступу, що передбачає споживання будь-яких мінеральних вод в будь-якій кількості. Отримати послугу можна буде за абонементами – спеціальними картками доступу. Абонементи дають змогу відвідати бювет певну кількість разів. При цьому спеціальне програмне забезпечення формуватиме та представлятиме інформацію стосовно кількості придбаних, здійснених та невикористаних відвідувань. Абонементи, придбані з 1 грудня 2017 року будуть діяти до кінця 2018 року. Усі споживачі, які будуть мати придбані абонементи як безпосередньо в касовому залі бювету, так і через юридичні установи, матимуть змогу отримати інформацію про залишок невикористаних відвідувань.

Передбачено також два види абонементів, серії-А для фізичних осіб та серії В для юридичних осіб. Вони матимуть унікальні номери, які не повторюються та зчитуються з обох сторін картки на штрих-коді. Абонементи серії А – це абонементи, котрі можна буде придбати в касовому залі за готівку, або за платіжними картками. Абонемент для фізичних осіб активується на різну кількість відвідувань у відповідності до здійсненої оплати. У випадку звернення відвідувача щодо повернення коштів по невикористаному або частково використаному абонементу, касир буде зобов’язаний повернути невикористані кошти.

Інший вид абонементів, який призначений для обслуговування юридичних осіб, матиме відповідне укрупнення. Їм присвоюється серія В та номінали – 01, 03, 15, 30, 60 відвідувань. Дії стосовно розрахунків з юридичними особами будуть прописані у відповідній угоді сторін між оздоровницею та товариством. При цьому обов’язково будуть враховувати особливості діяльності того чи іншого закладу. Для прикладу, договір з контрагентом, що має статус державної чи відомчої установи, розроблятиметься в індивідуальному порядку. Це ж стосуватиметься дитячих оздоровниць, вартість абонементу для яких має бути дещо нижчою. У ході презентації більшість із учасників діалогу погодилася, що повинна існувати цивілізована форма оплати за послуги, адже такий тариф знаходиться на межі рентабельності. Проте дасть змогу забезпечити утримання бювету та території довкола нього, дослідницької лабораторії, покрити собівартість видобутку води.

Однак не раз виникали дискусії щодо безкоштовного відпуску мінеральних вод для мешканців міста, це дасть можливість трускавчанам з місцевою пропискою відвідувати бювет безкоштовно, за наявності паспорта. А також надійшли пропозиції переглянути підхід до кількості відвідувань, позаяк частині відпочивальників медики призначають відвідувати бювет не три, а п’ять чи шість прийомів на день. Були запити і щодо формування вартості існуючого тарифу. Представників оздоровниць цікавило, які саме фінансові показники роботи товариства закладені у вартість одного відвідування і чи є імовірність зменшення вартості послуги, якщо собівартість послуги зменшиться? На більшість із цих питань у товаристві є відповіді. Проте досі відкритим залишається питання співпраці товариства та міста згідно підписаних на початку наприкінці 2016 року намірів про створення спільного підприємства. Нині здійснити цей проект не дозволяють юридичні нюанси та зміни у законодавстві. Однак на зборах у присутності мера міста та кількох депутатів керівники товариства запевнили присутніх у своїх подальших намірах щодо співпраці.

Якщо детальніше, то пошук її форми сьогодні ще триває. Пропонується створити спільну комісію із представників товариства та міської ради. Цей дорадчий орган на паритетних умовах розглядатиме питання щодо порядку використання чистого прибутку, отриманого від реалізації питних мінеральних вод та надання послуг з користування бюветом. Таким чином протягом наступних двох років товариство планує довести до логічного завершення реконструкцію бювету №1, облаштувати територію навколо нього, розпочати ремонт надкаптажних споруд, реконструкцію фонтану тощо. Попереду багато роботи і розпочинати її треба вже. А стартовим відліком для нових проектів має послужити запровадження автоматизованої платної системи.

Такі речі не є чимось новим. В Україні та в її найближчих сусідів давно впроваджено оплату за послугу добування мінеральної води. Існує така платна автоматизована система у сусідньому Моршині, де денна вартість прийому води становить 15 гривень (5 гривень за 200 грам, до того ж ця картка містить можливість відпуску не більше 600 грам). Платять за видобуток лікувальної води у відомому Миргороді. І тільки Трускавець багато років поспіль не наважувався на такий крок. От і сьогодні це банальне питання стало не на жарт заполітизованим. І той ажіотаж, який здіймають навколо нього псевдопатріоти, повірте, ні до чого хорошого не призведе.

Свідчення високого професіоналізму – роки роботи без збоїв та аварій

Чи треба ще раз пояснювати, що таке гідромінеральна база? Судячи з дивацьких та провокативних дописів на просторах Інтернету – треба. Тож гідромінеральна база – це свердловини та джерела Трускавецького родовища мінеральних вод та розсолів, котра окрім бюветів має 36 свердловин та 5 джерел – «Нафтуся», «Едвард», «Фердинанд», «Броніслава» і «Юзя», надкаптажні будівлі, чотири насосні станції, станція приготування мінеральної води, близько 42 км мінералопроводів, 10 км електричних кабельних ліній та ліній зв’язку. Всі ці об’єкти використовуються з метою забезпечення потреб лікувально-оздоровчих закладів курорту Трускавець та інших споживачів відповідно до погодженої в установленому порядку технологічної схеми розробки Трускавецького родовища. Для здійснення цих функцій у ПрАТ «Трускавецькурорт» є спеціальний підрозділ це філія «Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція», яка має майже 70-річний досвід проведення комплексних режимних гідрогеологічних та гідрохімічних спостережень та експлуатації Трускавецького родовища мінеральних вод та розсолів, укомплектована висококваліфікованими фахівцями гідрогеологами, хіміками, інженерами та технічним персоналом по експлуатації водозаборів підземних мінеральних вод, водогінних мереж та споруд.

Підтвердженням цього є той факт, що Державна служба геології та надр України продовжила ще на двадцять років (до 2035 року) термін дії наданого товариству спеціального дозволу на користування надрами Трускавецького родовища. Впродовж 2006-2015 років на теренах ПрАТ «Трускавецькурорт» проведено чимало заходів з переоцінки та затвердження запасів мінеральних вод Трускавецького родовища, а також інші роботи, направлені на збереження Трускавецького родовища мінеральних вод та розсолів. Серед них гідрогеологічні дослідження з метою переоцінки експлуатаційних запасів мінеральних вод ділянки «Нафтуся», медико-біологічну оцінку якості та цінності підземних вод всіх свердловин цієї ділянки (вперше отримані довідки про кондиції та медичні (бальнеологічні) висновки державного взірця, в яких вказано, що мінеральні води свердловин Трускавецького родовища можуть використовуватись з лікувальною ціллю). За результатами двох вищезгаданих робіт Державною комісією України по запасах корисних копалин затверджені експлуатаційні запаси мінеральної лікувальної води «Нафтуся» на термін 25 років. Також проведено попередню геолого-економічну оцінку експлуатаційних запасів окремих свердловин на ділянці „Юзя” Трускавецького родовища, а за результатами вищезгаданих робіт Держкомісії проведено повну експертизу та апробовані експлуатаційні запаси свердловин цієї ділянки. Крім того було проведено гідрогеологічні дослідження для переоцінки експлуатаційних запасів мінеральних вод ділянки «Юзя». Варто згадати і про здійснену товариством медико-біологічну оцінку якості та цінності мінеральних вод ще 13-ти свердловин Трускавецького родовища. Результатом став отриманий звіт, довідки про кондиції та медичні (бальнеологічні) висновки на води та суміші вод цих свердловин. В Держкомісії України оцінені запаси мінеральних лікувальних вод всіх ділянок Трускавецького родовища на наступні 25 років.

В 2009 році було погоджено нову технологічну схему розробки Трускавецького родовища мінеральних вод та розсолів, а згодом – продовжено термін дії дозволу на спеціальне водокористування в Державному управлінні екології та природних ресурсів. Відбулося проведення чергової атестації хіміко-бактеріологічної лабораторії філії ГГРЕС під час якого розширено спектр досліджень. Ще одна важлива віха діяльності філії – проведення робіт з електрофізичних досліджень ділянки «Воротище», що дало можливість судити про зміни, які відбулися в надрах ділянки за період експлуатації.

До відома

Контроль за дотриманням законодавства при експлуатації родовища здійснює ряд державних структур шляхом проведення планових та позапланових перевірок, такі як:

- Державна служба геології та надр України

- Державна служба України з питань праці

- Державна фіскальна служба України

- Державне агентство водних ресурсів України

- Управління екології та природних ресурсів

- Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

- Державна екологічна інспекція України

- Державна організація «Західна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр»

- Міністерство охорони здоров’я

- Український науково-дослідний інститут мед реабілітації та курортології (м. Одеса) та інші.

Нещодавно фахівцями ГГРЕС здійснено повторне винесення в натуру межі 1-ої зони санітарної охорони ділянок «Нафтуся» та «Липки» Трускавецького родовища мінеральних вод та розсолів. На місцевості встановлено 49 маркованих знаків. Видане розпорядження Трускавецької міської ради про збереження знаків власниками земельних ділянок на чиїх територіях ці знаки розміщені.

Користування надрами Трускавецького родовища дозволяється виключно за наявності:

- оцінених та затверджених Державною комісією України по запасах корисних копалин запасів мінеральних вод та розсолів родовища, які включені в технологічну схему розробки, як експлуатаційні;

- розробленої та погодженої технологічної схеми розробки родовища;

- розробленого та погодженого проекту гірничого відводу на ділянки надр, що експлуатуються;

- розробленого та погодженого проекту зон санітарної охорони родовища;

- розроблених та щорічно погоджених в державних органах програм роботи та звітів за попередні періоди;

- медичних (бальнеологічних) висновки щодо лікувальної придатності мінеральних вод. Такі висновки дають право використовувати ці води в лікувальних цілях;

- права на користування землею під об гідромінерального господарства;

- дозволу на спеціальне водокористування на всі свердловини родовища;

- спеціального дозволу на користування надрами родовища;

- інших допоміжних документів та дозволів.

З метою підсилення матеріально-технічної бази курорту виконано роботи з буріння свердловини 68-РГД на ділянці «Юзя» – дублера свердловини 68-РГ, яка вичерпала свій технічний ресурс, проведено перший етап медико-біологічної оцінки якості води свердловини. Після завершення всіх, передбачених законодавством досліджень та затвердження запасів в ДКЗ України, свердловину буде введено в експлуатацію. Тільки за останні півтора року відбулися кардинальні зміни, пов`язані з модернізацією бювету: заміна тепломереж, водо- та електропостачання, реконструкція мінералопроводів, ремонт та реконструкція бювету №1, заходи з оздоровлення гідромінеральної бази. Тож чи варто говорити про рівень та масштаби відповідальності? Ще раз наголошую: розумний і так усвідомлює, а далекому від цього питання, на жаль, і не поясниш. І за роки роботи жодного зриву, збою чи аварії!

Не примха, а вимога часу

Це розуміють усі адекватні та помірковані люди, однак популісти та провокатори усіх рівнів не гребують інформацією, яка є відвертою брехнею і перекручуванням фактів. Договорилися до того, що встановлення платної системи загрожує існуванню родовища! Просто люди, котрі поширюють такі нісенітниці не розуміють, що загрозу родовищу мінеральних вод можуть становити екологічні, технологічні та інші фактори, які фізично безпосередньо впливають на процеси експлуатації родовища. До таких факторів аж ніяк не можна віднести запровадження автоматизованого обліку користування громадянами бюветом мінеральних вод та справляння за ці послуги відповідної плати.

Вид податків, зборів та платежів 2015 рік тис. грн 2016 рік тис. грн Земельний податок (міський бюджет) 2 355,5 10 389,6 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин (державний бюджет) 568,0 977,3 Рентна плата за спеціальне використання води (державний бюджет) 274,7 323,3 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (міський бюджет) 1 504,1 2 077,8

Крім того існує кричуща несправедливість стосовно об’єктів господарювання, адже через відсутність обліку за користування сплачували лише відповідальні та поважаючі свою ділову репутацію оздоровниці. Дані щодо кількості відпочивальників надавались без належного обліку ліжкомісць в цих санаторіях. Номенклатурною одиницею розрахунку був один ліжкодень, тобто один день перебування однієї людини на відпочинку, а відповідно і споживання нею протягом цього дня мінеральних вод в бюветі. Вартість одного ліжкодня, тобто користування відпочиваючим бюветом протягом одного дня, становить сьогодні 10,5 грн. При цьому така вартість включається до собівартості санаторно-курортної путівки, яка купують відпочивальники. Усі інші суб’єкти господарювання, які мають у власності санаторії, пансіонати, готелі та інші засоби розміщення роками не сплачували за користування бюветом відпочивальниками мотивуючи це тим, що їхні гості ним не користуються.

А є ще й такі господарюючі суб’єкти, котрі, маючи в своїх оздоровницях власні бювети, вдвічі, а то і втричі завищують відпускну ціну. Вони отримують прибутки і при цьому не несуть жодної економічної чи будь-якої іншої відповідальності, а також не сплачують податки до бюджету міста. Це триває роками, десятиліттями. І порахувати скільки саме нажилися власники на такому не зовсім законному продажі ніхто не зможе.

Не варто забувати, що багато років поспіль не сплачували за користування бюветом і особи, які приїжджали до Трускавця та винаймали помешкання в приватному житловому фонді та мешканці регіону. Таким чином склалась ситуація, коли одні громадяни сплачували за користування бюветом, а інші, ні. Тобто ПрАТ «Трускавецькурорт» в силу вимог закону було зобов’язане запровадити систему автоматизованого обліку користування споживачами бюветом мінеральних вод, незважаючи на те, що на її встановлення товариство понесло значні витрати.

Післяслово

Найперше, що одразу кинулося в очі під час зустрічі – візит на збори “небайдужих” до цієї теми активістів. Звісно одразу стає зрозумілим: цей “десант” з’явився тут не дарма, адже комусь важливішим є дешевий піар чи дивіденди на виборах, аніж елементарна поміркованість і здоровий глузд. Зрештою, це й не дивно. Хтось балотується в обласні депутати чи навіть мітить потрапити до Верховної ради. Інші сплять і бачать себе мером Трускавця і так далі. Чим більші амбіції, тим більше бажання вчепитися зубами в чергову жертву. А якщо це ПрАТ “Трускавецькурорт”, то за міркуванням містечкових “авторитетів” і сам Бог велів. А згадати, скільки передвиборчих програм за два останні півтора десятиліття базувалися на протистоянні з товариством “Трускавецькурорт”!

Серйозність ситуації полягає в тому, що у відповідь на дискусію про те, як будувати свою подальшу роботу з контрагентами, представники ПрАТ почули безглузді звинувачення в усіх смертних гріхах. Вибудовувати діалог і розраховувати на співпрацю в таких умовах – вкрай складно. І добре, що до цієї непростої ситуації із розумінням поставився очільник міста Андрій Кульчинський. Адже йому найкраще відомо, як нелегко буває працювати в ситуації, коли пильнують кожен крок, аби в черговий раз вставити палиці в колеса. І коли кожну складну ситуацію роздмухують до масштабів апокаліпсису. Знову ж таки звинувачення мера у співпраці з ПрАТ “Трускавецькурорт”, не зовсім справедливі, адже найперше, що логічно отримає очільник міста – репутаційні втрати, які є очевидними і якими обов’язково скористаються опоненти. Інша сторона медалі, коли ці втрати є цілком обґрунтованими. Насамперед тому, що метою цієї важкої роботи, яку здійснює Андрій Кульчинський, є конкретний результат у вигляді збільшення податків, зборів і платежів (див. таб. 1). А також у 2016 та 2017 рр. суттєво зріс податок на доходи фізичних осіб з 2,3 млн до 3,2 млн грн. У даному випадку мер розуміє, що співпраця з товариством вже принесла користь місту, бо крім згаданих переваг є ще й фінансова допомога водоканалу.

Отже, хочеться вірити, що часи популістів вже минули. З`явилася надія, що люди розуміють: настав час аналізувати, прораховувати дії та передбачати наслідки. Адже популістські вчинки вже призвели до трагічних наслідків на Грибовицькому сміттєзвалищі. Доба популістських рішень вже спровокувала небезпечні процеси на Стебницькому «Полімінералі». Популісти двадцять років поспіль ремонтували дороги, яких у нас немає, дбали про медицину й освіту (результат відомий). Сьогодні вони будуть перейматися станом Трускавецького родовища мінеральних вод? Не важко передбачити, що станеться, коли вони до нього доберуться. А як же інакше! Послухати їх, то саме на їхній передвиборчій стурбованості тримається вся робота колективу ГГРЕС, лабораторії, очисної станції бювету?

Міський голова Трускавця, на відміну від популістів усіх мастей і рангів, обрав шлях найбільшого спротиву й, на відміну від опонентів та критиканів, розуміє чому. Адже сьогодні на кону репутація цілого міста, його благополуччя. Тож, маємо надію, наш шановний читачу, що і ви, і більшість трускавчан розуміють і усвідомлюють, що товариство “Трускавецькурорт” роками стоїть на сторожі родовища мінеральних вод. Воно і в подальшому на вищому рівні дбатиме про розвиток гідромінеральної бази курорту. І не дозволить пройдисвітам блокувати важливі процеси подальшого розвитку, перешкоджаючи майбутньому розвитку громади.

Редакційна колегія газети «Трускавецькурорт»

До теми. Коментар фахівця

Філією ГГРЕС опікується досвідчений керівник Андрій Тарнавський, котрий знає про роботу станції найбільше, а тому в черговий раз пояснює, що проведення режимних спостережень за якісним складом мінеральних вод здійснюється хіміко-бактеріологічною лабораторією філії ПрАТ «Трускавецькурорт» «ГГРЕС» у відповідності до «Планів розробки Трускавецького родовища», які щорічно погоджуються профільними державними установами.

«Відповідно до цих планів, розповідає очільник ГГРЕС, – лабораторією щорічно виконується більше 12 тис. досліджень. Лабораторія акредитована органами Держспоживстандарту на весь спектр хімічних та мікробіологічних визначень передбачених ГСТУ 42.10-02-96 «Води мінеральні лікувальні. Технічні умови.» ДСТУ 878 – 93 «Води мінеральні питні. Технічні умови.». Лабораторія також володіє дозволом режимної комісії обласної СЕС на роботу з ІІІ – ІV групами збудників та правом на зберігання музею. Слід також зазначити, що лабораторією в оперативному режимі контролюється весь технологічний процес аж до патрубків видачі, які знаходяться на бюветних стійках. Діяльність філії регламентується положенням про філію ГГРЕС, а також нормативними документами державного рівня, основними з яких є Конституція України, Кодекс законів «Про надра», закон України «Про курорти», Постанова № 548 Ради міністрів УРСР про затвердження меж округу та зон санітарної охорони курорту Трускавець, закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» та інші.

Приписи, що видавались багатьма контролюючими органами, – запевняє Андрій Тарнавський, – нами завжди ретельно виконувались. Аналіз виконання приписів здійснювався державними контролюючими органами під час погодження ними в 2015 році документів на продовження ПрАТ «Трускавецькурорт» терміну дії спеціального дозволу на користування надрами Трускавецького родовища мінеральних вод та розсолів. Експлуатація ПрАТ «Трускавецькурорт» Трускавецького родовища мінеральних вод та розсолів здійснюється якісно на кваліфікованому рівні».

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