Турнір з футзалу у Трускавці

26 січня у Трускавці, в спортивно-оздоровчому комплексі дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» стартував турнір з фут залу, присвячений Дню вшанування ветеранів та пенсіонерів пожежної охорони серед підрозділів Головного управління ДСНС України у Львівській області за підтримки ГО «Спілка бойових дій в АТО служби ЦЗ м. Трускавця». Про це «Трускавецький вісник» повідомили в адміністрації ДЮСК «Спортовець».

Відкривали змагання організатори футзального турніру – міський голова Андрій Кульчинський, начальник Трускавецького міського відділу ДСНС України у Львівській області полковник Микола Лучковський.

У змаганнях взяли участь 12 команд працівників ДСНС з міст та районів області. В результаті проведених ігор бронзовим призером турніру стала команда Трускавецького міського відділу, срібним призером стала команда срібним призером стала команда 2-СЦШР м. Дрогобича, а переможцем турніру стала команда Бориславського міського відділу. Нагородження проводили полковник Микола Лучковський за завідувач відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради Роман Коваль. Переможець турніру отримав кубок, всі призери були нагородження медалями та грамотами, також було визначено кращого бомбардира, кращого воротаря та кращого гравця турніру.

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