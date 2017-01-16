Туристи в Східниці: хто, звідки і скільки?

/Зима 2016-2017/

Східниця – селище, що загубилося серед карпатських гір, яке претендує отримати статус курорту. Назвати Східницю курортом в класичному розумінні цього слова поки що важко. Чисте повітря, гірські ландшафти роблять Східницю швидше кліматичним курортом, на території якого присутня велика кількість джерел з мінеральними водами.

Східниця досі в пошуках шляху свого розвитку. Вона й надалі в адміністративному підпорядкуванні Борислава. Хотілося б побажати керівництву Східниці, щоб в 2017 році селище стало хоча б населеним пунктом обласного підпорядкування і отримало статус адміністративного центру територіальної громади (ОТГ).

Східницький реакреаційно-туристичний кластер, як виявилось, також залежний від соціальних, економічних, політичних факторів.

«Рівень розміщення та сервісу повинен відповідати вимогам часу, а ціни на послуги повинні бути дружелюбними» – здається, саме це не врахували в цьому зимовому сезоні власники готелів та приватних садиб Східниці. Ще в листопаді постійні клієнти бронювали місця на Новорічний відпочинок. Готельєри натомість не спішили брати бронь, набивали собі ціну, забувши, що після карколомного багатого літнього сезону 2016 року настала осінь та прийшла зима. І як факт, Східниця в грудні стояла напівпорожня. Якщо і були відпочивальники, то за весь місяць їх заледве можна було порахувати, як то кажуть, на пальцях. Заповнюваність складала 15-20%, а одночасно Східниця може прийняти 2,5 тисячі туристів.

Сезонність – характерний процес для будь-якого курорту, в тому числі і для Східниці. Це селище не потребує реклами, воно живе за своїми, лише йому відомими правилами. Своя база відвідувачів є в кожного власника вілли, готелю чи садиби, які їздять до Східниці регулярно. «Куди подінуться клієнти? У нас найкраща вода». Так собі думали жителі Східниці.

Але життя внесло свої корективи в сезон «зима 2016-2017». Відсутність маркетингової політики на цей раз Східницю підвела. Під Новий Рік постійні клієнти почали відмовлятися від броні під різними приводами: грип, морози, снігопади. Але основною причиною відмови, напевно, стала нестабільна ситуація в державі і трохи завищені ціни. Тому на самі Новорічні свята заповненими в Східниці були лікувально-оздоровчі комплекси «ДіАнна», «Тустань», «Санта Марія», «Три сини та донька», «Респект»… Більшість готелів залишалися пустими.

Керівництву Східниці вартувало б задуматись над розробкою стратегії «Конкурентноспроможності» та співпраці з місцевими туроператорами, рестораторами та готельєрами.

За період Новорічно-Різдвяних свят (30 грудня – 12 січня) Східницю відвідало більше 2 тисяч курортників. Відпочивальники приїжджали на 3-5 днів. Більшість готельєрів Східниці приймає курортників на 8-12 днів. Тому 50% фонду житла були напівпусті. Виграли лише невеликі готелі та приватний сектор, які приймали туристів на 2-3 дні. Туристи прибули на власному транспорті (40% відвідувачів), ще 60% скористалося автобусами.

90-95% відвідувачів становили жителі України. Географія українських міст виглядала так: Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Київ. Хоча була невелика кількість жителів Півночі України та багато з західних областей. Вони приїжджали в основному кататися на лижах в Борислав на Буковицю та ночували в Східниці.

Характерно, що іноземці Східницю ігнорують. 3-5% відвідувачів-іноземців в рік в основному становлять жителі Прибалтики, Росії, Білорусі. З Кавказу та Середньої Азії практично нема нікого. Взимку появилися поляки, які відпочивають у Трускавці і заради цікавості завітали в Східницю. Це невеликі групи по 2-3 чоловіки з Гданська та Вроцлава. Вони цікавились цінами на житло. Східницька вода їм припала до смаку, особливо велика кількість джерел. Хоча в Східниці вони не зупинились.

Середні витрати на одного туриста складали 25-40 євро в добу. Хоча зняти кімнату в приватному секторі в Східниці можна було й за 100 грн. в добу. Причому частка тих, хто зупинився в приватному секторі та недорогих готелях традиційно складала 40-45%. Ще 40% туристів – це заможні люди, які собі ні в чому не відмовляли та вибрали за місце перебування дорогі готелі та лікувально-оздоровчі комплекси, такі як «ДіАнна», «Респект», «Три сини та донька».

Приблизно 65% відпочивальників приїхали лікуватися (пити воду), 35% просто відпочити. Вартість поживання в Східниці в середньому від 150 грн. до 700 грн. (доба), харчування – 150-200 грн/доба, хоча добрий обід можна замовити і за 65-70 грн., наприклад в ресторані «Джамбо» чи кафе «Едем». Зупинитися в приватній садибі «Верховина» обходиться в 250 грн. на добу з харчуванням. Східниця дивувала доступними цінами на харчування.

На Новорічні та Різдвяні свята відпочивальники Східниці вибирали екскурсії: рибу, чани та сани. Невеликі збірні групи їздили до Самбора на орган. Традиційно популярним було Різдво у Львові. Ближні поїздки – в Тустань та «Карпатська Швейцарія» (Кропивник). Лижні курорти Буковель, Плай, Славське не витримали конкуренції з Буковицею та Крутогором (Борислав). На дальні екскурсії східницькі відпочивальники майже не їздили.

Сильні морози до -29 на Різдво та великі снігопади внесли корективи у відпочинок. Східниця ніби дрімала всі Новорічні та Різдвяні Свята. Відпочивальники ніби й були, але термін їхнього перебування був коротким (3-5 днів).

Великий плюс, що Східниця на Новий рік та Різдво приймала туристичні групи, які були тут транзитом і змогли отримати повноцінне харчування. Східниця лояльна до туристів. Особлива подяка керівникам санаторно-курортних закладів Східниці від туристичних операторів за гостинність і розуміння.

Зараз Східниця повернулась в звичний зимовий режим (завантаженість 40-50%). Відпочивальники прибули на 10-18 днів, п`ють воду, відаючи перевагу традиційно джерелам №№3, 2-с, 18, 10, 13 (залізистому). Більшість відпочивають в приватному секторі, готелях та віллах-садибах, самі собі готують їжу (раз в тиждень їдуть в Дрогобич чи Борислав на закупи, хвалять наші м`ясні продукти, особливо дрогобицьку ковбасу та волове м’ясо). Багаті гасають на джипах засніженими гірськими дорогами. Велика кількість батьків з дітьми приїхали просто відпочити.

Cніжна зима, лікувальна мінеральна вода, чисте повітря, гори – що ще потрібно для відпочинку? Східниця в очікуванні літа…

Віктор Пиців

P.S. Дана стаття – це погляд зі сторони і тому може не співпадати з офіційною позицією східницької влади чи східницьких готельєрів. Але все описане виглядає саме так очима стороннього відвідувача, гостя Східниці. Матеріал щодо кількості відпочивальників взято з опитування гостей та зі статистики туристичних операторів.

Трускавецький вісник

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