Туристичні можливості Львівщини представили на виставці в Японії

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, з 21 по 24 вересня у Токіо відбувалась Jata Tourism Expo Japan – Міжнародна туристична виставка, під час якої відвідувачам демонстрували широкий спектр різноманітних послуг, що стосуються туристичної індустрії, а також багато інших послуг, що стосуються індустрії подорожей та туризму.

Цьогоріч на виставці був представлений стенд України, на якому департамент туризму та курортів Міністерства економічного розвитку та торгівлі України пропонував туристичні продукти України та Львівщини зокрема.

За словами очільниці управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталії Табаки, на Японській туристичній виставці відвідувачів запрошували у мандрівку Львівщиною.

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