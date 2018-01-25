Туристичну Львівщину вперше презентують у Туреччині

By  | 25.01.2018 | Filed under: Новини

Цього тижня, з 25 по 28 січня, Львівщина представляє свої туристичні можливості на національному стенді Східно-Середземноморської міжнародної виставки туризму та подорожей «EMITT-2018» у місті Стамбул. Про це інформує Управління туризму та курортів Львівської ОДА.

«Потужні туристичні можливості, якими володіє Львівщина уже на слуху в наших європейських партнерів та спраглих до якісних туристичних послуг мандрівників. Тепер маємо можливість показати усі свої переваги турецьким туристам. Акцент робимо на культурний, оздоровчий та активний відпочинок, унікальних природних та рекреаційних можливостях Карпат Львівщини й круглорічному відпочинку. Ми не залежимо від пори року – абсолютно немає значення коли планувати поїздку на Львівщину – це завжди може бути спонтанною, доступною і пізнавальною подорожжю на кілька днів або повноцінним комплексним відпочинком з європейським сервісом», – зазначила начальник Управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталя Табака.

За її словами, Львівська область презентуватиме свій потенціал у Туреччині вперше. Сам формат виставки передбачає представлення останніх продуктів, тенденцій, послуг, нових ідей та проектів у сфері туризму на національному та глобальному рівнях.

EMITT є п’ятою за величиною у світі Східно-Середземноморська міжнародна виставка туризму та подорожей. Щороку захід збирає тисячі представників сфери туризму, які обмінюються досвідом і шукають ефективні рішення розвитку туризму, зокрема останню виставку відвідало майже 50 тисяч учасників зі всього світу.

До слова, зараз діє пряме авіасполучення Львів-Стамбул п’ять разів на тиждень.

Прес-служба Львівської ОДА

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