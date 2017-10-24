Туристичний потенціал Львівщини та Трускавця представили на Міжнародній виставці «World Travel Show2017» у Варшаві

By  | 24.10.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, 20-22 жовтня представники управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації разом з Трускавецькою міською радою та партнерами представили туристичний потенціал Львівської області на туристичній виставці «World Travel Show 2017» в м. Варшава. У заході взяли участь компанії з 50 країн світу, близько 20 тисяч відвідувачів за три дні – світові туроператори, представники готельного бізнесу та авіакомпаній. Захід є ефективним інструментом для налагодження партнерських відносин між українськими та міжнародними компаніями, залученню інвестицій, виходу на нові ринки, обміну досвідом та презентації нових туристичних маршрутів. Учасники виставки від управління туризму та курортів облдержадміністрації разом з представниками Трускавецького інформаційного центру, готелем «365» та санаторієм «Карпати» презентували можливості активного, пізнавального та медичного туризму області.

У межах виставки було досягнуто домовленостей стосовно двосторонніх промотурів з представниками Польської Туристичної Палати з Варшави та Краківської Палати туризму з Кракова.

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