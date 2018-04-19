Тут міг би бути комунальний готель…

Приємно пройтися центральною частиною Трускавця. Все охайно, ошатно, будівлі милують око. Серед модернових споруд на Шевченка – не лише новобудова «Міротелю», а й торговий центр «КУБ». А ще якихось вісім-десять років тому тут була споруда, яку інакше як «будинок-привид» ніхто й не називав. Колишній магазин «Дитячий світ» (згодом «Мозаїка») перетворився в пустку, і тільки рука нового власника-господаря відвернула лиху долю руйнації цієї споруди в центрі Трускавця.

На жаль, у Трускавці таких «будинків-привидів» не бракує й зараз. І мова не лише про нагірну частину курорту, де «привидами» стали цілі санаторії та верхній бювет. «Привидом» є будівля колишньої дитячої лікарні. «Привидами» є окремі довгобуди на Воробкевича-Макомацького. Зрештою, «будинком-привидом» є будинок на Стуса, 6, а саме пансіонат «Мінерал», зблокований з гуртожитком, знаним в народі як «Червона рута».

Кілька років тому тут проводився ремонт даху зі спорудженням надбудови. Будівлю було огороджено, працювали майстри. Мешканці поблизьких територій погодилися на незручність перекриття проходу до магазину «Овочі-фрукти» та д/у «Ялинка». Надіялися, що «реанімація» будинку буде успішною, і тут житимуть люди. Та не так сталося, як гадалося.

Весна 2018 року. Все навколо цвіте та пахне. На вулиці Стуса люди причепурюють свої оселі, слідкують за чистотою на подвір`ях. І лише одна багатоповерхівка на цій вулиці, а саме «Мінерал», світить вибитими шибами, роззявленими пащеками дверей, сірістю та убогістю зовнішнього вигляду. Стуса, 6 перетворюється на руїну…

Нещодавно довелося почути інформацію, що нібито з приміщення колишньої санстанції (пров. Тихий, 1), котра нещодавно через суд була повернута у комунальну власність, планується зробити комунальний готель. Мовляв, приїжджають різноманітні закордонні делегації, їх завжди треба десь поселяти, розміщати, і таким чином можна буде вирішити цю проблему. Ідея добра, і вартує підтримки.

Зрештою, добрий господар у місті мав би звертати увагу на кожен непорядок і прагнув вирішити проблему. Для прикладу, чому б не розпочати із того ж «Мінералу» від Стебницького ГХП «Полімінерал»? Поцікавитися ціною, і викупити по можливості це приміщення для міста з подальшим переоблаштуванням його під той же комунальний готель. Інший варіант – викупити з метою облаштування пересильного фонду. Або ж просто надати там квартири людям, які потребують покращення житлових умов чи й житла взагалі. Напевно, отримавши дах над головою, нові мешканці власноручно облаштували б собі родинні гніздечка, і «будинок-привид» на Стуса, 6 став би нічим не гіршим від інших будинків на цій вулиці. Як кажуть, головне бажання і перший крок…

А тим часом «ракова пухлина» нагірної частини курорту поволі сповзає вниз. Інформація про банкрутство одного з тамтешніх санаторіїв, чутки про плани виставити на продаж інший санаторій (вже державний) настроюють на песимізм. Загальна ситуація в державі сприяє відтокові людей в інші країни, підприємці опускають руки і відмовляються від ведення бізнесу, оскільки правила гри змінюються надто часто. В цих умовах Трускавець як острівець спокою та добробуту мав би уважніше ставитися до всього, що відбувається на його території. Це стосується і влади, і опозиції, і простих громадян, далеких від політики.

Все починається в житті з малого – з зернини хліб, з промінчика зоря… Подібно і Великий Трускавець як в прямому територіальному значенні, так і в контексті розквіту та процвітання, починається з порядку на кожному об’єкті. В тому числі й такому як частинка Стебника у Трускавці, «Мінерал» на Стуса, 6…

Володимир Ключак

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