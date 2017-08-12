“Тверезість – вибір сильних” – про непросту боротьбу з залежністю

Залежність буває різною. Кожна з них може бути по своєму небезпечною, бо штовхає людину на жахливі кроки, позбавляє її можливості жити повноцінним, щасливим життям.

Кожна нарко- чи алкозалежна людина руйнує життя не лише собі, але й оточуючим її людям. Навколо кожного наркомана чи алкоголіка формується оточення, як мінімум з десяти співзалежних, – рідних чи близьких людей, які бажаючи допомогти, страждають самі та роблять ще гірше.

Україна продовжує займати лідируючі позиції в рейтингах поширення наркоманії та алкоголізму. І кроки, на шляху до боротьби з цими залежностями, на загальнодержавному рівні досі залишаються доволі слабкими.

Однак є чимало організацій, які на місцях роблять все можливе, щоб побороти проблему хоча б в своєму місті чи регіоні. У Трускавці такою діяльністю активно займається ГО «Тверезість – вибір сильних».

Про півторарічну діяльність, успішні результати роботи та загалом про особливості боротьби зі згубними для життя залежностями, – розповідає керівник організації Дмитро Поліщук.

- Нагадайте нам, будь ласка, про вашу організацію. Скільки вона вже існує і що вдалось зробити за час її існування?

- Наша громадська організація була створена в лютому 2016 року. Метою її створення була пропаганда здорового способу життя, допомога нарко- та алкозалежним людям, які потрапили у складні проблемні умови і самі не можуть одужати і яким потрібне середовище, пристосоване для одужання.

Спочатку ми створили консультативний центр, де надавались консультації нарко- та алкозалежним людям. Згодом вирішили відкрити власний реабілітаційний центр у Східниці. Нам дуже сподобалось там, оскільки селище розташоване на висоті в 600 метрів над рівнем моря, там дуже гарна природа, ліс, гори, чисте повітря. Все це заряджає силами, дає натхнення, сприяє одужанню. Він існує більше року і результати є досить успішними. За цей час до нас звернулось близько 60-ти чоловік, з них 16 осіб повернулись до тверезого життя, а це 36%. Це вражаючі результати. Пам’ятається, коли ми створювали наш центр, ви приїжджали до нас, тоді ми не могли подумати, що результати будуть настільки високими, бо якщо брати статистику одужання від залежностей в нас по Україні, то вона становить не вище 9%. Чому так? Мабуть через те, що вся наша команда має європейські дипломи. Ми підходимо до проблеми залежності, як до хвороби, шукаємо певні критерії одужання, працюємо в чотирьох сферах: біо-, психо-, соціо- та духовній. Це і групова терапія, і індивідуальні заняття, пропрацювання психологічних травм дитинства, які можуть лежати в корені залежності.

Соціальний фактор – ми намагаємось включати наших підопічних в соціальне життя, вчити їх повноцінно жити та комфортно почувати себе в колективі. Возимо їх в кінотеатр «Злата», в «Карпати», де є змога займатись плаванням. Ці заклади співпрацюють з нами, допомагають нам заповнити дозвілля підопічних нашого центру. Їздимо на річку, на природу, щоб максимально заповнити вільний час корисними заняттями. Саме оточення формує в більшій мірі звички та поведінку людини. Тому дуже важливо, щоб людина могла знаходитись у правильному та комфортному для неї оточенні.

- Коли ми приїжджали до вас на відкриття реабілітаційного центру, то команда лише формувалась. Хто є зараз в команді організації «Тверезість – вибір сильних»? Хто ті спеціалісти, які щоденно працюють з залежними? Це місцеві люди чи ви звідкись привозите цих фахівців?

- Ми є неприбутковою громадською організацією, тому більшість задіяних до роботи з залежними працюють на громадських засадах. В переважній більшості – це сертифіковані люди, які в минулому були нарко- чи алкозалежними, але позбулись своїх залежностей. Ми тісно співпрацюємо з соціальною службою Трускавця, вони часто скеровують нас до певних людей, які можуть бути корисними в справі порятунку людей від їх залежностей. З тих, хто постійно знаходиться в центрі, це його засновники – я, Микола Ніклюдов, Олена Поліщук, яка відповідає за господарську частину та благоустрій центру.

Ми постійно привозимо людей, які колись були залежні, але побороли свої залежності. Зараз це люди, які мають вищі освіти у галузі психології, які добре розуміють проблему залежності, бо відчули її на собі. Саме ці люди можуть найбільш дієво працювати та повертати залежних людей до нормального життя. Всі ми постійно розвиваємо та вдосконалюємо свої знання, відвідуємо різні тренінги, навчання. Ми вважаємо, що лише та людина, яка постійно розвиває свій потенціал та не стоїть на місці, може принести користь іншим. Лише наповнюючись самі, ми можемо дати щось іншим людям.

- Скільки часу взагалі триває курс лікування від алко- чи наркозалежності у вашому реабілітаційному центрі? Чи цей період є індивідуальним для кожної людини?

- Так, реабілітація є індивідуальною для кожного. Але взагалі наш курс розписаний на шість місяців. Це різносторонні заходи, психологічні заняття, все те, що я вже згадував, індивідуальні та групові заняття. Бувають такі випадки, коли людина одужує швидше, а буває й навпаки. Це індивідуально в кожного відбувається. Але, коли людина з нашою допомогою, змогла побачити сенс життя без залежності, навчилась помічати радість в звичайних щоденних дріб’язкових речах, вона рухається далі, ми їй в цьому допомагаємо, підтримуємо, радимо, щоб вона реалізовувала себе в подальшому житті.

- Чи є співпраця між вами та місцевою владою? Чи відчуваєте підтримку та сприяння з їх сторони?

- Так, підтримка просто колосальна. Завдяки сприянню міського голови Андрія Кульчинського, його заступника Олександра Ткаченка, ми змогли зробити набагато більше. Вони дуже нам допомогли, відкрили для нас практично всі двері для взаємодії та співпраці. Нам це допомогло розвивати нашу організацію та її діяльність, доносити до всіх інформацію про здоровий спосіб життя, пропагувати здоров’я та запобігати виникненню залежностей в людей.

- А які заходи з цією метою проводились вами?

- Ми проводили забіг в центрі міста за здоровий спосіб життя під гаслом “Молодь обирає здоров’я”. Він зібрав багато учасників різного віку, було чимало дітей, що дуже тішить. Організовували та проводили такі зібрання-обговорення поміж колишніми підопічними центру (в ГКК «Карпати»). Коли ті, хто позбувся і ті, хто ще позбувається залежності мали нагоду зібратись разом, ділитись досвідом та обговорювати ці проблеми. Головною проблемою залежності є те, що людина втрачає сенс життя, не бачить радості в звичайному повсякденному житті. Наша мета допомогти людині віднайти цю радість, віднайти сенс життя, відчути радість від звичних речей і такі заходи дуже сприяють цьому. Адже коли ти дивишся на людину, яка позбавилась залежності, а після цього досягнула успіху в тій чи іншій сфері, чуєш її історію, – це мотивує інших також боротись, вірити в свої сили. А щодо заходів, то в нас зараз запланований футбольний турнір між учасниками реабілітаційних центрів Львівської області та депутатами Трускавецької міської ради, який відбудеться 26 серпня.

- Які плани для розвитку організації, реабілітаційного центру? Що взагалі плануєте задля вдосконалення цієї справи?

- Ми розуміємо, що громадська організація, яка пропагує здоровий спосіб життя та проводить певні заходи в цьому плані – це добре. Але це занадто мало для того, щоб здійснювати повноцінне лікування та реабілітацію хворих на наркоманію чи алкоголізм. Сам реабілітаційний центр показує хороші результати, але він працює більше в психологічному напрямку. До нас часто потрапляють люди, які в першу чергу потребують допомоги медичної. Для того, щоб проводити роботу над подоланням залежності, спочатку потрібно очистити організм людини від тої хімічної отрути, яка роками його руйнувала, очистити кров, провести детоксикацію, допомогти людині позбавитись від ломки. Тому ми плануємо відкривати приватну наркологічну клініку, при Трускавецькій міській лікарні, де буде надаватись допомога усім, незалежно від місця проживання. Там працюватимуть кваліфіковані медичні працівники, які здійснюватимуть детоксикацію організму, допоможуть хворому зняти абстиненцію (ломку). Надалі вже можна працювати в плані реабілітації, в психологічному напрямку, працювати з мисленням людини. Ми вдячні, бо і тут відчуваємо сприяння зі сторони влади, допомогу і сподіваємось, що в скорому часі, ці плани вдасться реалізувати.

- Ви казали, що 36% ваших підопічних повертаються до здорового способу життя. Які рекомендації можете дати цим людям, щоб вони з тих чи інших причин не «зірвались» знову? І що робити з тими 64-ма відсотками, яким не вдається вирватись з полону залежності?

- Залежностей взагалі дуже багато. Є понад 200 видів залежності, але не всі є настільки пагубними для життя та здоров’я як наркоманія та алкоголізм. Тому ми боремось в першу чергу з ними. Якщо людина повертається до здорового способу життя, то зазвичай у неї вже є стимул рухатись далі, вона зуміла замінити залежність від алкоголю чи наркоманії здоровими речами, наповнити своє життя змістом. З тих, хто лікувався у нас, на щастя, таких випадків не було, щоб людина знову повернулась до вживання наркотиків чи алкоголю. Ми глибоко психологічно пропрацьовуємо всі ці теми і кожен підопічний усвідомлює пагубність, розуміє, наскільки важко далось йому одужання, знає, що попереду його чекає краще, тому повертатись до того, що було, до гіршого, він уже не хоче.

Важливо наповнити своє життя корисними справами, займатись тим, що подобається, дбати про когось, самому розвиватись. Не залишати в житті місця для поганих думок, для поганих речей.

А ті, кому не вдається вирватись одразу, повинні звертатись знову і знову. Не так важливо, щоб вони звертались до нас. Вони можуть звертатись в будь-які реабілітаційні центри, до груп взаємодопомоги, туди, де їх зрозуміють і де їм допоможуть. Головне шукати вихід. В іншому випадку, ці люди повинні розуміти, що їх чекатиме тюрма або смерть.

Проблема залежності в більшості випадків є важкою через те, що люди вчасно не звертаються за допомогою. Рідні соромляться суспільного осуду, покривають наркомана чи алкоголіка, вирішують ті проблеми, які він створює, лиш би ніхто не знав. Цим самим вони ще більше штовхають його в цю залежність, роблять йому «ведмежу послугу». Людина повинна сама відповідати за свої вчинки. Якщо він порушив закон, хай відповість за це. Лише тоді до самого залежного прийде усвідомлення того, що він відповідальний за своє життя і за життя оточуючих його людей. Чим швидше звернутись по допомогу – тим легше допомогти людині звільнитись від залежності. Важливо, щоб всі люди це розуміли…

За детальнішою інформацією, консультацією чи лікуванням можна звертатись за телефонами: (063) 417 93 91, (095) 345 07 41.

Спілкувалась Ніна Федько, Трускавець Онлайн

Також читайте