Проблема правового захисту сім’ї і дитинства вже тривалий час перебуває у центрі уваги міжнародної спільноти. Особливого значення надається забезпеченню прав дітей як частини населення, що внаслідок своєї вразливості, потребує особливої охорони і піклування з боку батьків і суспільства.

З метою підвищення правової обізнаності учнівської молоді 19 червня у центральній міській бібліотеці м. Трускавця була проведена вікторина «Твої права – твій захист». На захід були запрошені учні, які відвідують пришкільний табір СШ №1. Дітям було цікаво і корисно довідатись про свої права, обов’язки та відповідальність згідно чинного законодавства України та Конвенції ООН про права дитини. Учні з захопленням та цікавістю відповідали на запитання вікторини. Провідний бібліотекар обслуговування юнацтва Олександра Пфайфер зосередила увагу присутніх на необхідності знати свої права, розуміти свої обов’язки, та не порушувати права інших.

Підготувала Олександра Пфайфер, провідний бібліотекар обслуговування юнацтва Трускавецької ЦБС

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