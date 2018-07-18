Ти розумієш мене?

By  | 17.07.2018 | Filed under: Новини

Вчора, 16 липня, відбулася презентація нової пісні співака Ярека «Ти розумієш мене». Пісня свіжесенька, адже записана щойно на початку липня цього року. Слова і музику до неї написав сам виконавець Ярек (поет та композитор Ярослав Баран). Паралельно з записом проходила робота по зйомці відеокліпу до цієї пісні. Отож 16 липня відбулася презентація як аудіо, так і відеоверсії пісні.

Ярек (інше написання Я-Рек) – це український співак та виконавець власних пісень, учасник багатьох конкурсів і фестивалів, в повсякденному житті аранжувальник, звукорежисер та журналіст. Та найголовніше – він наш земляк, стебничанин, який активно цікавиться життям регіону, зокрема Стебника, Трускавця та Дрогобича.

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