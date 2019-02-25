«Ні, я жива, я буду вічно жити!

Я в серці маю те, що не вмирає!»

Велике серце мала Леся Українка… Поетеса любила Україну, жила Україною, боролася за Україну, творила, виливала своє слово для України. Вірність поетеси рідній Вітчизні, любов до неї виявилося і в доборі для себе літературного імені – Українка. Всебічно обдарована, з тонким відчуттям музики і образотворчого мистецтва, з нахилом до засвоєння мов, людина філософського складу мислення, Леся Українка виявила свій хист у різноманітних жанрах художньої літератури. Творчість Лесі Українки дійсно унікальна. Важко переоцінити світове значення творчої спадщини великої письменниці. І перлиною цієї творчості є її безсмертна «Лісова пісня». Ім’я нашої поетеси входить в когорту імен славетних митців світу, геніальні її твори служать людству, водночас славлячи Україну.

27 лютого, з нагоди 148-ї річниці від дня народження Лесі Українки в Трускавецькій центральній міській бібліотеці відбулася презентація книжкової виставки «Ти себе українкою звала». Провідний бібліотекар обслуговування юнацтва Олександра Пфайфер ознайомила присутніх з ліричними та драматичними творами геніальної поетеси.

Підготувала Олександра Пфайфер, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБС

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