Тих, хто ухиляється від військової служби, чекає кримінальне переслідування

By  | 13.11.2017 | Filed under: Новини

Щотижневу апаратну нараду в Трускавецькій міській раді 13 листопада міський голова Андрій Кульчинський розпочав з інформації з селекторної наради з головою ЛОДА Олегом Синюткою відносно призову на військову службу. Зауважень до роботи Дрогобицько-Бориславського об’єднаного військкомату на нараді у губернатора не було, проте по інших районах дано доручення про кримінальне провадження щодо умисного ухиляння від обов’язку. Як повідомив на нараді в міськраді начальник Трускавецького відділення поліції Богдан Собко, у Трускавці за фактом ухиляння від військової служби теж порушено одне кримінальне провадження і дані внесені в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань.

Натомість керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи ТМО Юрій Солян поінформував, що з Трускавця цієї осені двоє осіб відправлено в армію згідно з призовом, а один мешканець міста-курорту повернувся з військових навчань у Рівному.

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