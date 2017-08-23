Тимошенко – лідер довіри українців

Тривалий час у різноманітних рейтингах політичних партій першість тримає ВО «Батьківщина». Лідер цієї політичної сили Юлія Тимошенко також регулярно посідає першу позицію щодо президентських уподобань громадськості. Соціологи стверджують, що саме Тимошенко здатна з неабияким відривом перемогти в другому турі виборів президента України чинного главу держави. Та нині політика в принципі назвали лідером довіри українців.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Центром «Соціальний моніторинг», Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка і Інститутом аналізу та прогнозування. Лідеру ВО «Батьківщина» довіряють 25,4% респондентів. На другому місці за рівнем довіри українців опинився Анатолій Гриценко («Громадянська позиція») – 22,9%. Найменше українці довіряють екс-прем’єрові Арсенію Яценюку – 7,4%.

Респондентів також запитали, за кого б вони віддали свій голос, якби наступної неділі відбувалися вибори президента України. 13,6% тих, хто піде на виборчі дільниці, підтримають лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко. 11,5% нададуть перевагу чинному президентові Петру Порошенку. 8,9% поставлять «так» напроти імені депутата від «Опозиційного блоку» Юрія Бойка. Стільки ж проголосують за голову партії «За життя» Вадима Рабіновича. 8,2% голосів може отримати головний «радикал» Олег Ляшко. Далі йдуть: Анатолій Гриценко («Громадянська позиція») – 6,3%, Андрій Садовий («Самопоміч») – 4,5%, Олег Тягнибок («Свобода») – 3,6%.

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися наступної неділі, то за Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» проголосували б 13,5% опитуваних. Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» набрала б 10% голосів виборців. Партія «За життя» – 9,1%, «Опозиційний блок» – 8,6%, Радикальна партія – 7,9%, «Громадянська позиція» – 5%. Цікаво, що представлена нині в парламенті «Самопоміч» набирає лише 4,3% підтримки. А партія «Народний фронт», яка входить до так званої коаліції, вперше взагалі не увійшла до рейтингу. Тож прохідний бар’єр долають лише шість політичних партій.

За матеріалами прес-релізу

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