У 2018 році в Трускавці пройде англомовна молодіжна конференція

У 2018 році в курортному Трускавці планується провести грандіозний захід – Міжнародну молодіжну конференцію. Ідея виникла у волонтера Корпусу Миру (США) Андрія Ленеця, який вже близько 9 місяців перебуває в Україні, а підтримали її ротарійці Трускавця, яких очолює підприємець та громадський діяч Сергій Розора.

Тема молодіжної англомовної конференції узгоджується, але вже відомо, що Перша щорічна Міжнародна молодіжна конференція відбудеться у Трускавці в серпні 2018 р. і що організовують її з метою сприяння гармонійному міжнародному співробітництву майбутніх лідерів США, України, а також потенційно інших країн. Молодь віком орієнтовно від 16 до 20 років проходитиме теоретичні та практичні заняття з таких тем як лідерство, волонтерство, спілкування, вирішення конфліктів, створення команди тощо. Це буде потужна конференція, участь в якій візьмуть молоді люди з усіх куточків України (умовою є вільне володіння англійською мовою).

Обговорити організаційні питання конференції та поспілкуватися з активним середовищем Трускавця прибув до міста-курорту Вільям Меєр, Президент найстарішого та найактивнішого Ротарі Клубу в західній частині США – Rotary Club Boulder CO з Колорадо. Пан Меєр заїхав до Трускавця «по дорозі», бо перебував на міжнародній конференції у столиці Польщі Варшаві, від якої до Трускавця, з точки зору американця, рукою подати.

Зустріч з Вільямом Меєром пройшла в кафе «На здоров`я» у неділю, 10 грудня. Участь в цій зустрічі взяли не лише ротарійці, але й громадські активісти та люди, котрі добре володіють англійською. З сивочолим чоловіком з Америки спілкувалися представники ГО «Агенція розвитку Трускавця» Роман Ус та Юрій Розора, депутат ТМР Святослав Грабовський, завідувач УРБАН-бібліотеки Віра Савка, декілька учнів трускавецьких шкіл, які добре володіють англійською мовою.

Очільник «Ротарі Клубу Трускавець» Сергій Розора розповів гостеві про діяльність ротарійської організації в місті-курорті та регіоні, про благодійні проекти, про співпрацю зі школами-інтернатами у Бориславі та Дрогобичі та про інші соціальні проекти. Одним з таких проектів є безкоштовне лікування воїнів АТО, яке здійснює голкотерапевт з Кореї доктор Кім. Для прикладу, лише один з воїнів-трускавчан, Іван С., пройшов близько 40 таких сеансів, які допомагають у відновленні та реабілітації організму.

В загальному зустріч з Вільямом Меєром тривала трохи більше години, після чого гість з Америки мав змогу відвідати бювет мінеральних вод та музей Михайла Біласа. Пан Меєр має намір прибути до Трускавця наступного року разом з онуком.

Щодо Міжнародної молодіжної конференції у Трускавці, то «Трускавецький вісник» детальніше проінформує про її проведення вже ближче до заходу. Але відразу слід зазначити, що абсолютна більшість її учасників буде з-поза меж Трускавця, оскільки на це є ряд причин. Тим не менше, це буде важливий промоційний захід для нашого міста-курорту.

Як зазначив волонтер Корпусу Миру в Україні Андрій Ленець, вже є попередня згода на підтримку цієї конференції міської влади Трускавця, зокрема особисто міського голови Андрія Кульчинського. Організатори постараються зробити все можливе для того, аби цей десятиденний захід пройшов на найвищому рівні.

Володимир Ключак

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