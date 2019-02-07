У 2019 році Уряд передасть державні сільгоспземлі у комунальну власність 141 ОТГ, які утворилися протягом 2018 року

У 2019 році продовжиться процес передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад. Землі отримають 141 ОТГ, які об’єдналися у 2018 році (з їх переліком ви можете ознайомитися на сайті https://decentralization.gov.ua/).

Станом на початок лютого між головними управліннями Держгеокадастру у відповідних областях та всіма ОТГ, щодо яких передбачено передачу землі, укладено меморандуми про співпрацю при здійсненні цих транзакцій.

Як і в минулому році, землі будуть передаватися на баланс ОТГ після проведення інвентаризації, уточнення даних та внесення відомостей до Державного земельного кадастру. Усі процедури із оформлення ділянок перед передачею ОТГ будуть здійснюватися за рахунок Державного бюджету.

Нагадаємо, що на виконання рішення Уряду в рамках децентралізації у сфері земельних відносин Держгеокадастр з 1 лютого минулого року здійснює передачу державних сільгоспземель у комунальну власність об’єднаних територіальних громад.

Загалом у 2018 році 647 ОТГ, які були утворені до 2018 року, отримали у комунальну власність 1,45 млн га державних земель сільськогосподарського призначення.

Довідково: 31 січня 2018 року Уряд схвалив розпорядження № 60-р щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад, що дозволяє провести земельну децентралізацію не вдаючись до змін у законодавстві.

Прес-служба Держгеокадастру

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