У Бориславі 8-річна дівчинка випала з вікна четвертого поверху

By  | 07.06.2018 | Filed under: Новини

На Львівщині, випавши з вікна, травмувалась восьмирічна дівчинка. Дитина випала з вікна квартири, розташованої на четвертому поверсі в одному з будинків у Бориславі. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Бориславське відділення поліції 6 червня надійшло повідомлення від медиків про доставлену з численними переломами та іншими тілесними ушкодженнями дівчинку.

Як встановили правоохоронці, 8-річна мешканка Борислава отримала травми, випавши з вікна квартири, розташованої на четвертому поверсі в одному з будинків у місті. Подія сталась близько 20.30. Дівчинка була в гостях у подруги і, як попередньо встановлено, впала з власної необережності. Дорослих у цей час в квартирі не було.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у травмуванні дівчинки.

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