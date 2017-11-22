У Бориславі горіло в підвалі п`ятиповерхівки

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 22 листопада о 00:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Бориславі на вул. Трускавецька. Пожежа виникла в підвалі п’ятиповерхового житлового будинку. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, підвал вже повністю був заповнений токсичними продуктами горіння. Вогнеборці не гаючи часу приступили до ліквідації пожежі. О 00:27 пожежу вдалось локалізувати, та о 00:32 повністю ліквідувати в складі ланки газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено 2 матраси у кладовій комірці.

До ліквідації пожежі залучили 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Попередня версія виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

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