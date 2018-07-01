У Бориславі горів будинок

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 4 липня о 07:33 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Борислав на вул. Потік, 6а в одноповерховому житловому будинку з прибудованим приміщенням для розпилювання деревини. Загорання виникло на горищі. Вогонь швидко поширився дерев’яними конструкціями перекриття будівлі. Рятувальники запобігли згоранню будівлі й врятували від вогню 2 автомобілі.

Пожежу локалізовано о 08:21, ліквідовано о 09:17. Вогнем знищено дах на площі 600 кв. м, дерев’яне перекриття на площі 50 кв. м, 3 вікна, речі домашнього вжитку на площі 60 кв. м, залишки пиломатеріалів на площі 30 кв. м. До ліквідації пожежі залучили 22 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення загорання встановлюється.

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