У Бориславі горів «Сітроен»

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 16 серпня о 03:06 надійшло повідомлення про пожежу в м. Борислав по вул. Шевченка, 142 в автомобілі «Citroën Jumpy». Оперативні та злагоджені дії рятувальників врятували автомобіль від знищення вогнем. Пожежу локалізовано о 03:14 та ліквідовано о 03:21. Вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля. До ліквідації займання залучались рятувальники 6 ДПРЧ м. Борислав. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини виникнення займання та обставини події встановлюють правоохоронці.

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