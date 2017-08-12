У Бориславі горів «Сітроен»

By  | 16.08.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 16 серпня о 03:06 надійшло повідомлення про пожежу в м. по вул. Шевченка, 142 в автомобілі «Citroën Jumpy». Оперативні та злагоджені дії рятувальників врятували автомобіль від знищення вогнем. Пожежу локалізовано о 03:14 та ліквідовано о 03:21. Вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля. До ліквідації займання залучались рятувальники 6 ДПРЧ м. . Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини  виникнення займання та обставини події встановлюють правоохоронці.

Також читайте

Tags: ,

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №75320 РОБОТА
    12.08.2017 | 15:36

    У фотостудію Баранських у місті Трускавець потрібен дизайнер зі знанням фотошопу. Звертатись за адресою: м. Трускавець, вул. Стебницька 8 або за номером телефону: 0672800236 Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (284)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків [...]

  • Комп’ютерний Майстер (Computer Master)
    11.08.2017 | 16:27

    Пропоную усі види робіт з налаштування та ремонту ноутбуків, комп’ютерів: збірка, підключення, профілктика, ремонт, налаштування. Можливий виїзд на дім до замовника. Європейський рівень сервісу, демократичні ціни. Види робіт: – Встановлення та налаштування Win­dows на ваш пристрій – Встановлення необхідних програм та драйверів – Оптимізація роботи Win­dows (деталізоване налаштування) – Встановлення антвірусного захисту – Лікування операційної [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви