У Бориславі на Буковиці освятили скульптуру Пресвятої Діви Марії з маленьким Ісусом

Нещодавно гірськолижний комплекс «Буковиця» відзначав свій черговий день народження. Та цього разу він був особливим – на самій вершині спуску було встановлено скульптурну композицію у вигляді хреста зі статуєю Матері Божої з Ісусом Христом на руках. Тож у суботу, 5 січня, відбулося урочисте освячення скульптури.

Після спільної молитви отці Роман Василів, Петро Підлубний, Ярослав Химин та доктор теології Павло Василів привітали усіх присутніх з Різдвяно-Новорічними святами та побажали заступництва Богородиці і новонародженого Месії.

З вітальним словом від імені міського голови Борислава виступив його перший заступник Роман Садлівський: «Щиро вітаю керівництво, працівників та відвідувачів «Буковиці» із такою чудовою подією в історії існування комплексу, – зазначив Роман Станіславович. – Саме ваші наполегливість, ентузіазм та любов до улюбленої справи змогли вивести гірськолижний спорт нашого міста та цілого району на якісно новий рівень і зарекомендувати саме бориславський спуск як гідну трасу для проведення змагань навіть міжнародного рівня. Тож бажаю вам натхнення і наснаги для подальшої праці та розвитку. Нехай Пречиста Діва Марія покриє вас своїм святим омофором, а Ісус Христос зішле вам своє благословення. Хай новий рік буде для вас успішним та щедрим на хороші події та новини, а робота комплексу буде продуктивною та лише в задоволення».

Також слова вітань прозвучали від міського голови Трускавця Андрія Кульчинського.

Із чудовою міні-виставою про народження Ісуса Христа виступили діти Школи християнського аніматора УГКЦ м. Дрогобич під керівництвом Віри Парфьонової.

Після завершення урочистостей священики разом з гостями свята піднялись на вершину гори і освятили нововстановлену скульптурну композицію.

Один із засновників ГК «Буковиця» Віталій Мицак дуже вдячний усім, хто долучився до створення цієї скульптури, яка стала особливою частиною комплексу: «Величезне «Дякую!» скульпторам Боднару Павлу та Здренику Василю, які витратили багато зусиль та часу для виготовлення цієї композиції. Її вдалося розмістити на вершині гори на дев’ятиметровому постаменті! Це колосальна робота варта поваги й захоплення. Щира подяка і нашим доброчинцям, адже без них було б неможливе втілення цієї ідеї в реальність, а також міській владі та усім, хто підтримує «Буковицю» на кожному кроці її шляху. Ми раді, що нам є для кого старатися, працювати та розвиватися».

Відділ внутрішньої політики Бориславської міської ради, фото ГК “Буковиця”

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