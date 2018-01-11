У Бориславі незвичне весілля: нареченому 81 рік, нареченій – 69

By  | 12.01.2018 | Filed under: Новини

Підопічні Бориславського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Микола Григорович Панас та Любомира Михайлівна Кравецька, незважаючи на свій поважний вік, поєднали свої долі. Про це ІА ZIK повідомили у Бориславському міському центрі соціального обслуговування. Миколі Григоровичу 81, а Любомирі Михайлівні 69 років. Для «молодят» це вже не перший шлюб.

«Доля розпорядилася так, що після довгих років подружнього життя п. Микола овдовів  та й п. Любомира залишилася вдовою із двома дітьми. Зараз їх поєднала самотність та щирі, теплі почуття», –розповіла директор Бориславського міського територіального центру соціального обслуговування  Наталія Штереб.

ЗІК

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