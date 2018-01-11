У Бориславі незвичне весілля: нареченому 81 рік, нареченій – 69

Підопічні Бориславського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Микола Григорович Панас та Любомира Михайлівна Кравецька, незважаючи на свій поважний вік, поєднали свої долі. Про це ІА ZIK повідомили у Бориславському міському центрі соціального обслуговування. Миколі Григоровичу 81, а Любомирі Михайлівні 69 років. Для «молодят» це вже не перший шлюб.

«Доля розпорядилася так, що після довгих років подружнього життя п. Микола овдовів та й п. Любомира залишилася вдовою із двома дітьми. Зараз їх поєднала самотність та щирі, теплі почуття», –розповіла директор Бориславського міського територіального центру соціального обслуговування Наталія Штереб.

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