У Бориславі пара раніше засуджених викрали дев’яносто напильників

By  | 17.05.2017 | Filed under: Новини

У Бориславське відділення поліції 16 травня з заявою про крадіжку звернувся 26-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що з коридору будинку, у якому він мешкає, було викрадено дев’яносто напильників по металу та набір гайкових ключів.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетні двоє місцевих мешканців – 44-річний чоловік та 48-річна жінка, обидвоє раніше судимі. Речові докази (викрадені речі) поліцейські у зловмисників вилучили.

Наразі правоохоронці перевіряють чоловіка та жінку на причетність до скоєння інших злочинів, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Трускавецький вісник

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