У Бориславі перевізнику можуть анулювати договір на всіх міських маршрутах

У залі засідань виконавчого комітету Бориславської міської ради відбулася зустріч із директором МПП «Транспортник» Володимиром Кузбитом, на якій було обговорено проблемні питання стосовно надання послуг із внутрішньоміських перевезень пасажирів.

Про це ІА ZIK повідомили у Бориславській міській раді

Міський голова Борислава Ігор Яворський зауважив, що незважаючи на уже проведену раніше подібну зустріч, неодноразові звернення мешканців зі скаргами на відсутність, перевантаженість або некурсування за графіком автобусів по маршруту № 1, 1а, 2 та 6 не зменшилися, що ставить під сумнів спроможність надавача послуг виконувати свої зобов’язання. Найбільше претензій було стосовно роботи маршруту № 2.

Невдоволення громадян та порушення у роботі МПП «Транспортник» підтвердили спеціаліст відділу економіки та торгівлі Наталія Шкумбатюк, а також місцеві депутати Ігор Тарновецький, Андрій Бігей, Роман Яворський та Борис Шумило.

Як пояснив начальник відділу економіки і торгівлі Лев Попель, постійне недотримання умов договору про надання послуг може призвести до його анулювання, відтак надавачем послуг стане те підприємство, яке під час конкурсу посіло друге місце.

У результаті переговорів перевізнику було дано час до 1 лютого врахувати усі зауваження і виправити ситуацію. Того ж дня буде проведено ще одну зустріч, на якій буде визначено чи місто й надалі співпрацюватиме із МПП «Транспортник».

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