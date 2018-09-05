У Бориславі під час пожежі у житловому будинку виведено 15 людей

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 5 вересня о 11:17 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Бориславі на вул. Шухевича, 4. Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі трьохповерхового дерев’яного дванадцятиквартирного житлового будинку. На місце пожежі негайно були відправленні підрозділи ДСНС, а саме 6 і 36 ДПРЧ м. Борислав, 7 ДПРЧ м. Трускавець та 5 і 35 ДПРЧ м. Дрогобич. Вогнеборці за лічені хвилини прибули на місце події та оперативно приступили до ліквідації займання. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах на стисненому повітрі.

Гасіння пожежі ускладнювалося значною площею займання, адже вогонь швидко поширювався дерев’яними конструкціями будинку. Під час проведення робіт з ліквідації пожежі, вогнеборцями, з метою гарантування безпеки мешканців будинку, на вулицю було виведено 15 осіб.

Пожежу вдалось локалізувати о 12:38 та ліквідувати о 12:54 у складі 4-х ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено дах на площі 100 кв.м, перекриття на площі 100 кв.м, речі домашнього вжитку в двох квартирах на площі 60 кв.м та пошкоджено стіни в квартирах на площі 50 кв.м. До ліквідації займання залучили 28 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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