У Бориславі погоджують межі міста із сусідніми селами

У Бориславі триває процес виготовлення технічної документації по конкретизації меж міста.

Про це ІА ZIK повідомили у Бориславській міській раді

Робоча група, яка займається цим питанням, активно співпрацює із сусідніми населеними пунктами, щоб дійти остаточної згоди у картографічному визначенні та затвердженні реальних «кордонів».

Ще у 1996 році за програмою роздержавлення земель сільськогосподарського призначення сільським радам було передано землі загальнодержавного значення за межами населених пунктів. Оскільки карти, які були виготовлені у той період, не були достатньо точними, а генплан міста потребував коригування, виникла необхідність погодити межі із сусідами для того, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому.

На сьогодні уже є попередньо узгоджені межі із селами Модричі та Попелі, з якими розпочато процес виготовлення відповідної документації. Також тривають переговори із с. Ясениця-Сільна та Дережичі, які будуть завершені найближчим часом.

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