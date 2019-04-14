У Бориславі поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжки з автомобіля

By  | 23.04.2019 | Filed under: Новини

У Бориславське відділення поліції 21 квітня за допомогою звернулась 56-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що вночі з її автомобіля «Фольксваген», який вона залишила біля будинку, було викрадено акумуляторну батарею та інше майно.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 34-річний мешканець Борислава. Речові докази поліцейські у нього вилучили. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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