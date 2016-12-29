У Бориславі поліцейські викрили зловмисника причетного до крадіжки

До Бориславського відділення поліції 1 січня звернулася за допомогою 29-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що близько другої ночі з її квартири було викрадено сумочку, в якій знаходились: мобільний телефон «HTC», два флеш-накопичувача та ключі від квартири.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-річний уродженець міста Ужгорода, який перебуває у розшуку за скоєння грабежу. Речові докази у зловмисника поліцейські вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Трускавецький вісник

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