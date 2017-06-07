У Бориславі правоохоронці викрили грабіжника-стебничанина

У Бориславське відділення поліції за допомогою звернувся 33-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що близько 18.00 по вулиці Міцкевича у Бориславі невідомий зловмисник зірвав у нього з шиї срібний ланцюжок зі срібним кулоном Матері Божої.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний раніше судимий 32-річний мешканець міста Стебник. Наразі поліцейські перевіряють його причетність до скоєння інших злочинів, вирішується питання кваліфікації злочину відповідно до норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Також читайте