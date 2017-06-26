У Бориславі правоохоронці викрили злодія-трускавчанина

У Бориславське відділення поліції з заявою про крадіжку звернулась 34-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що з її квартири було викрадено побутову техніку, фотоапарат та банківську картку, з якої в подальшому зловмисник зняв майже п’ять тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 28-річний мешканець міста Трускавець. Речові докази (викрадені речі) поліцейські у нього вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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