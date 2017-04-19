У Бориславі правоохоронці викрили зловмисника, котрий вчиняв крадіжки з магазину

By  | 20.04.2017 | Filed under: Новини

У Бориславське відділення поліції надійшло повідомлення від працівника одного з місцевих супермаркетів про те, що вночі з торгівельної зали було викрадено дві пляшки «Мартіні Асті».

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 19-річний раніше судимий місцевий мешканець. Речові докази правоохоронці у зловмисника вилучили та перевіряють його на причетність до скоєння інших злочинів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Трускавецький вісник

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