У Бориславі правоохоронці викрили зловмисника, причетного до крадіжки з гаража

By  | 29.12.2018 | Filed under: Новини

У Бориславське відділення поліції 28 грудня з заявою про крадіжку звернувся 61-річний місцевий мешканець. За словами заявника, з його гаражного приміщення було викрадено зварювальний апарат та інший інструмент.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 43-річний мешканець Борислава, котрий раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Речові докази поліцейські у нього вилучили, досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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