У Бориславі правоохоронці затримали зловмисника, причетного до вбивства своєї колишньої дружини

У Бориславське відділення поліції 4 серпня надійшло повідомлення про те, що у власній квартирі в одному з будинків міста виявлено тіло 35-річної жінки без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. На тілі жінки правоохоронці виявили численні ножові поранення. Як встановили експерти, вона померла не менше ніж дві доби тому.

За цим факто було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Також встановлено, що до скоєння злочину причетний колишній чоловік загиблої, 36-річний мешканець Борислава, котрий раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування, призначено ряд експертиз.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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