У Бориславі пройде концерт пам`яті Кузьми Скрябіна

СПА-центр «П`ятий океан» (м. Трускавець, вул. Д. Галицького, 2) запрошує на роботу прибиральницю, косметолога по тілу (гідрованни, обгортання, пілінг), масажиста (дівчину). Тел. для довідок: 068-955-97-95. Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (284)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення [...]

ПЕРЕЛІК СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ: - Розблокування функції БОРТОВОГО КОМП’ЮТЕРА на автомобілях: RENAULT: LOGAN-2, DUSTER-2, SANDERO STEPWAY-2. (Показує розхід палива, відстань до заправки, температуру і т.д.); - Активація датчику ТЕМПЕРАТУРИ (Якщо такий є); - Розблокування функції ПОСТІЙНОЇ ПІДСВІТКИ ПРИБОРНОЇ ПАНЕЛІ (За замовченням вмикається лише при включених габаритах); - Активація підствітки Склопідіймачів! (За замовченням – не підсвічуються); - [...]