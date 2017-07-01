У Бориславі проведуть міжнародний форум «Відновимо наше місто»

By  | 06.07.2017 | Filed under: Новини

У Бориславській міській раді відбулося засідання робочої групи щодо підготовки проведення міжнародного форуму, присвяченого 630-річчю м. Борислава «Відновимо наше місто».

Про це ІА ZIK повідомили у Бориславській міській раді.

Організатори засідання Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, громадська рада при ЛОДА, громадська експертно-аналітична група з розвитку ПЕК Львівщини, Національний університет «Львівська політехніка», владні та громадянські установи м. Борислава.

Метою проведення засідання стало створення рекреаційної оздоровчої туристичної бази в місті Бориславі. Ціллю є створення міжнародного фонду для забезпечення фінансування мети форуму за кордоном.

Заслухавши та обговоривши виступи доповідачів, експертів, представників наукових і бізнесових кіл та виробничників, учасники наради вирішили створити робочу групу за участі владних, громадських, наукових та бізнесових структур для реалізації програми відновлення економічного, енергетичного, екологічного та рекреаційного потенціалу міста.

ЗІК

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