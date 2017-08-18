У Бориславі п’яний водій насмерть збив пішохода

By  | 18.08.2017 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 серпня близько 21.20 на вулиці Коваліва у місті Борислав. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Волга», 38-річний місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на пішохода, 54-річного жителя Борислава. Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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