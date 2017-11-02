У Бориславі рятувальники надали допомогу жінці, яка впала у підвал

By  | 02.11.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 1 листопада о 09:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Борислав на вул. Зелена, 83 в підвал житлового будинку впала жінка 1953 року народження, яка не може самостійно вибратись та потребує медичної допомоги. На місце події оперативно виїхали рятувальники ДПРЧ-6 м. Борислав. За допомогою дерев’яного щита вогнеборці підняли постраждалу жінку на поверхню та передали працівникам медичної допомоги. Власницю помешкання в стані середньої важкості госпіталізовано в травматологічне відділення Бориславської центральної міської лікарні.

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