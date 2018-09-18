У Бориславі рятувальники надали доступ до квартири, у якій зачинились 2 малюків

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 18 вересня о 19:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Бориславі на вул. Коваліва, 44 в квартирі на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку зачинились двоє дітей, 2013 та 2015 років народження.

На місце події прибули рятувальники 6 ДПРЧ м. Борислав та працівники поліції. За допомогою висувної драбини рятувальники забезпечили доступ в квартиру працівників поліції. За час відсутності дорослих діти не постраждали та медичної допомоги не потребували.

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