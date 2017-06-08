У Бориславі рятувальники відкачували воду із підтоплених будинків

By  | 08.06.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 6 червня о 15:47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. на вул. Грушевського, 34 внаслідок грозових дощів підтоплено прибудинкову територію та  двоповерховий житловий будинок. Пожежно-рятувальним відділенням здійснено відкачку води в кількості 65 куб.м.

Цього ж дня о 16:18 до рятувальників надійшло ще одне повідомлення про те, що в м. Борислав на вул. Трускавецька, 19 внаслідок грозових дощів підтоплено прибудинкову територію та  одноповерховий  житловий будинок. Рятувальники здійснили відкачку води в кількості 10 куб.м.

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