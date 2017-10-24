У Бориславі та Трускавці відбудеться творча зустріч з Ірен Роздобудько та Ігорем Жуком (афіша)

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Понеділок, 23 жовтня, 17.00. Перегляд та обговорення документального фільму з колекції Docudays Ua “Циркові гастролі”. Вівторок, 24 жовтня, 17.30. Засідання Англійського клубу (група «Intermediate»). Середа, 25 жовтня, 18. 00. Літературна зустріч, презентація книг “Есе про все”. Четвер, 26 жовтня, 17.30. Засідання Англійського клубу (група «Advanced»). Субота, 28 жовтня, 11.00-15.00. Цікава фінансова гра CashFlow від Любов [...]
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