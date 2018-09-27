У Бориславі троє осіб отруїлися чадним газом

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 4 жовтня близько 22:20 год. у м. Бориславі по вул. Чорновола 14, отруїлися, ймовірно, чадним газом 3 особи, із них 1 дитина. У стані середнього ступеня важкості були госпіталізовані до Дрогобицької ЦРЛ дві постраждалі, а саме: місцева мешканка 2013 року народження (дитина) та місцева мешканка 1976 року народження. Натомість місцева мешканка 1998 року народження від госпіталізації відмовилася. Причини події встановлюються.

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