У Бориславі відкрили навчально-практичний центр для підготовки електриків

By  | 24.12.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Дрогобицької РДА, у суботу, 22 грудня, у Бориславському професійному ліцеї відкрили сучасний навчально-практичний центр електротехнічного спрямування. Відтепер студенти, які здобувають фах «електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж», «електромонтажник силових мереж та електроустаткування», «електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» навчатимуться у новій сучасній майстерні з професійним обладнанням.

У майбутньому спільно з Бориславським центром зайнятості тут також планують організувати навчання та перенавчання дорослого населення регіону.

На технічне забезпечення навчально-практичного центру витратили 630 тис грн, а на капітальний ремонт та на роботи з енергозбереження з обласного бюджету виділили 1,445 млн грн.

Участь у відкритті центру взяв начальник відділу професійної освіти департаменту освіти та науки Львівської ОДА Михайло Мураль.

«Відкриття такого центру – це тільки початок роботи. Початок того, над чим тепер прийдеться працювати кожного дня. Ми відкриваємо такі центри не для того, щоб просто відкрити і поставити галочку, що таке у нас є. Ні. Цей центр має стати майданчиком безперервного навчання учнів та перенавчання інших майстрів», – наголосив під час виступу Михайло Мураль.

Також під час відкриття центру за сумлінну працю в галузі професійно-технічної освіти та високий професіоналізм у підготовці матеріально-технічної бази кращим майстрам Бориславського професійного ліцею вручили грамоти від департаменту освіти і науки Львівської ОДА.

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