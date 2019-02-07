У Бориславі відшкодовуватимуть кошти за термомодернізацію житлових будинків

На засіданні виконкому Бориславської міської ради прийнято рішення «Про погодження Програми термомодернізації багатоквартирних житлових будинків для ОСББ та ЖБК у м. Бориславі на 2019-2023 роки».

Про це повідомили у Бориславській міській раді

Відповідно до прийнятого рішення, передбачено створення на рівні місцевого самоврядування власних спеціалізованих джерел та залучення додаткових джерел фінансування капітальних вкладень, залучаючи ОСББ, ЖБК та комерційні фінансові установи до процесів з фінансування та управління впровадженням енергоефективних та модернізаційних заходів.

Як доповіла спеціаліст управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Олена Герич, обладнання та матеріально-технічна база сфери ЖКГ міста є застарілими, спостерігається зниження якості надання житлово-комунальних послуг, тому виникла потреба в координації спільних дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Завдяки реалізації Програми позичальники (ОСББ і ЖБК) зможуть отримати відшкодування з міського бюджету м. Борислав за кошти, використані на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, розповіли у міськраді

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, розраховано на 5 років і загалом становить 7 млн грн, із яких на 2019 рік передбачено 1 млн грн.

«Скористатися Програмою можуть мешканці ОСББ та ЖБК, які за рахунок кредитних коштів впроваджують заходи з термомодернізації багатоквартирних будинків, – пояснює спеціаліст управління ЖКГ. – За попереднім аналізом до таких будинків належить близько 18 % житлового фонду. Відповідно чисельність мешканців, які можуть скористатися Програмою, становить 3,5 тис. осіб».

ЗІК

Також читайте