У Бориславі внаслідок автозіткнення травмовано трьох осіб

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 18 травня близько 21.30 на вулиці Данила Галицького. Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фіат Добло», 25-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем «Ауді А6» під керуванням 26-річного жителя Борислава.
Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водії обох транспортних засобів, а також пасажирка «Фіату», 22-річна місцева мешканка.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Львівської області
Останні коментарі